В офисе экс-президента Армении Кочаряна назвали его задержание «атакой властей»
Офис Кочаряна подтвердил его допрос в Антикоррупционном комитете Армении
Главу оппозиционного блока «Армения», бывшего президента страны Роберта Кочаряна правоохранительные органы доставили в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщил глава офиса второго президента Баграт Микоян в Telegram.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Началась очередная атака властей на президента Кочаряна и его семью», — заявил господин Микоян. Ранее утром силовики пришли с обыском в дом сына бывшего президента — депутата парламента, члена оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна. Другой член блока Месроп Манукян заявил, что инструкция об обысках «отдана непосредственно с трибуны парламента».
Роберт Кочарян занимал должность президента Армении с 1998-го по 2008 год. На парламентских выборах 7 июня возглавляемый им блок «Армения» набрал 9,92% голосов. 17 июня 2026 года ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна, лишив его депутатской неприкосновенности. Обвинения включают злоупотребление служебным положением в период с 2004 по 2009 год, а также отмывание денег.
Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Требование аннулировать итоги голосования и провести повторные выборы оппоненты премьера Пашиняна мотивируют многочисленными нарушениями, допущенными, по их мнению, в ходе предвыборной кампании и процесса голосования.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армянские выборы пойдут под суд».
17 июня 2026 года ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна, лишив его неприкосновенности. Ранее, 15 июня 2026 года, ему запретили выезд из страны без объяснения причин, когда он собирался покинуть республику с частным визитом. Обвинения в отношении бывшего президента включают злоупотребление служебным положением в период с 2004 по 2009 год, а также отмывание денег.
Задержание Роберта Кочаряна и обыск у его сына Левона Кочаряна происходят на фоне других уголовных дел, связанных с выборами. С 7 февраля 2026 года Антикоррупционный комитет Армении возбудил 115 уголовных дел о коррупционных преступлениях, связанных с выборами, фигурантами которых стали 242 человека. 13 из этих дел касаются блока «Армения» Роберта Кочаряна.
В июне 2021 года Конституционный суд Армении признал статью УК, по которой Роберт Кочарян ранее был обвинен в свержении конституционного строя в 2008 году, антиконституционной, и обвинения с него были сняты. Однако после прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна дело экс-президента было реанимировано.