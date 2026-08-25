В офисе экс-президента Армении Кочаряна назвали его задержание «атакой властей»

Главу оппозиционного блока «Армения», бывшего президента страны Роберта Кочаряна правоохранительные органы доставили в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщил глава офиса второго президента Баграт Микоян в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Началась очередная атака властей на президента Кочаряна и его семью», — заявил господин Микоян. Ранее утром силовики пришли с обыском в дом сына бывшего президента — депутата парламента, члена оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна. Другой член блока Месроп Манукян заявил, что инструкция об обысках «отдана непосредственно с трибуны парламента».

Роберт Кочарян занимал должность президента Армении с 1998-го по 2008 год. На парламентских выборах 7 июня возглавляемый им блок «Армения» набрал 9,92% голосов. 17 июня 2026 года ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна, лишив его депутатской неприкосновенности. Обвинения включают злоупотребление служебным положением в период с 2004 по 2009 год, а также отмывание денег.

Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Требование аннулировать итоги голосования и провести повторные выборы оппоненты премьера Пашиняна мотивируют многочисленными нарушениями, допущенными, по их мнению, в ходе предвыборной кампании и процесса голосования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армянские выборы пойдут под суд».