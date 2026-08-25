Медведев: присутствие российских войск в Южной Осетии сохраняет актуальность

Россия активно помогает Южной Осетии в развитии ее экономики и социальной сферы, а также «повышении международного престижа», заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал актуальным присутствие российских вооруженных сил в Южной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Присутствие российских вооруженных сил в Республике основано на двусторонних договоренностях и актуально на фоне категорического отказа Тбилиси гарантировать неприменение силы против Южной Осетии»,— сказал господин Медведев газете «Южная Осетия».

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь на 8 августа 2008 года. Россия ввела в регион свои подразделения. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинские силы из Южной Осетии. Москва призывала к гарантиям неприменения силы между странами Закавказья. В этом году МИД России говорил, что в грузинском обществе происходят попытки переосмыслить события 2008 года.