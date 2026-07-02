Россия призвала к гарантиям неприменения силы между странами Закавказья
Россия призвала принять практические меры безопасности для Абхазии и Южной Осетии, которые бы юридически гарантировали неприменение силы между ними и Грузией. Об этом сообщил МИД России по итогам 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), прошедшего 30 июня — 1 июля в Женеве.
Заключение подобного соглашения придало бы импульс переговорному процессу, отметили в ведомстве. Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США подтвердили приверженность продолжению работы в формате МДЗ.
Российская сторона положительно охарактеризовала обстановку на границах, связав это с устойчивой работой каналов связи. По итогам встречи стороны достигли предварительной договоренности провести следующий раунд Международных дискуссий в ноябре этого года.
Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, проходящие в Женеве, были начаты в 2008 году после «пятидневной войны» и признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Такие встречи позволили сторонам конфликта достичь важных договорённостей, например, о создании «Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты», что привело к снижению вооружённых столкновений на границах Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Ключевая тема этих переговоров — обсуждение возможности заключения договора о неприменении силы, что было предложено послом РФ в США Анатолием Антоновым как способ избежать нагнетания обстановки со стороны США. ООН, ОБСЕ и ЕС выступают сопредседателями формата, тогда как Россия, Грузия, Абхазия, Южная Осетия и США являются участниками.
Россия ранее выражала желание перенести Женевские дискуссии в другую страну, мотивируя это «утратой нейтралитета» Швейцарией в контексте конфликта вокруг Украины. В частности, МИД РФ указывал на присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям и солидарность с киевским режимом. В качестве возможных новых площадок неофициально назывались Минск и Баку, если бы консенсус участников был достигнут. Абхазия и Южная Осетия изначально проявляли осторожность в активной поддержке идеи переноса, опасаясь, что это может привести к полному закрытию формата и лишить их важного инструмента для расширения международных связей. Однако позже представители Москвы утверждали, что абхазские и южноосетинские союзники «полностью солидарны» с российской позицией по вопросу переноса.