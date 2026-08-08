Министерство иностранных дел России заявило, что западные страны, Киев и грузинские радикальные силы пытаются втянуть Грузию в новые вооруженные конфликты на Южном Кавказе. Заявление на сайте министерства приурочено к 18-й годовщине пятидневной войны 2008 года.

В МИДе подчеркнули важность заключения соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. По мнению ведомства, такие юридические обязательства станут надежной гарантией против повторения трагических событий августа 2008 года. Кроме того, Москва выступает за скорейшее начало процесса делимитации и последующей демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ.

«Эти задачи приобретают особую значимость на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе»,— указано в заявлении.

МИД РФ отметил, что в грузинском обществе происходят попытки переосмыслить события 2008 года, а заявления грузинского руководства о примирении с Абхазией и Южной Осетией вселяют надежду на стабилизацию. Ведомство выразило готовность содействовать переговорному процессу и укреплению доверия между сторонами с целью обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.