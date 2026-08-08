МИД России: Запад пытается втянуть Грузию в «кровавые авантюры» на Кавказе
Министерство иностранных дел России заявило, что западные страны, Киев и грузинские радикальные силы пытаются втянуть Грузию в новые вооруженные конфликты на Южном Кавказе. Заявление на сайте министерства приурочено к 18-й годовщине пятидневной войны 2008 года.
В МИДе подчеркнули важность заключения соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. По мнению ведомства, такие юридические обязательства станут надежной гарантией против повторения трагических событий августа 2008 года. Кроме того, Москва выступает за скорейшее начало процесса делимитации и последующей демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ.
«Эти задачи приобретают особую значимость на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе»,— указано в заявлении.
МИД РФ отметил, что в грузинском обществе происходят попытки переосмыслить события 2008 года, а заявления грузинского руководства о примирении с Абхазией и Южной Осетией вселяют надежду на стабилизацию. Ведомство выразило готовность содействовать переговорному процессу и укреплению доверия между сторонами с целью обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
В июле 2026 года Россия призывала Грузию, Абхазию и Южную Осетию юридически закрепить неприменение силы, что придало бы импульс переговорному процессу. Эти дискуссии являются частью Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, 67-й раунд которых прошел 30 июня — 1 июля 2026 года в Женеве.
Женевские дискуссии начались осенью 2008 года после «пятидневной войны» и признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. В рамках этих встреч сторонам конфликта удалось договориться о создании «Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты», что привело к снижению вооруженных столкновений на границах Грузии с Абхазией и Южной Осетией.
С 2022 года со стороны Украины и некоторых западных стран звучат призывы к Грузии «открыть второй фронт» против России, что, по мнению директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара, подчеркивает важность регулярных контактов между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Также необходимо провести делимитацию и демаркацию грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ.