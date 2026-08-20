Соцфонд: средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей в шести регионах России

В шести регионах России средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров превысила 40 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.

В Чукотском автономном округе средний размер пенсионной выплаты достиг 49 966,12 руб. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре он составил 40 932,67 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 41 255,36 руб. В Камчатском крае средняя пенсия достигла 42 698,76 руб., в Магаданской области — 42 911,92 руб., а в Ненецком автономном округе — 44 280 руб.

Средний размер пенсии по старости среди неработающих пенсионеров по России на 1 июля, согласно данным фонда, составлял 27 850,17 руб.