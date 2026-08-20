Соцфонд: средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей в шести регионах России
В шести регионах России средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров превысила 40 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.
В Чукотском автономном округе средний размер пенсионной выплаты достиг 49 966,12 руб. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре он составил 40 932,67 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 41 255,36 руб. В Камчатском крае средняя пенсия достигла 42 698,76 руб., в Магаданской области — 42 911,92 руб., а в Ненецком автономном округе — 44 280 руб.
Средний размер пенсии по старости среди неработающих пенсионеров по России на 1 июля, согласно данным фонда, составлял 27 850,17 руб.
К августу 2026 года число пенсионеров в России составило около 40,48 млн человек, включая получателей страховых, социальных и государственных пенсий. Средний размер пенсии для всех граждан, включая работающих и неработающих, в июне 2026 года достиг 25 402 рублей.
В феврале 2026 года разница между самой высокой и самой низкой пенсиями в регионах России превысила 23,3 тысячи рублей. Например, в Чукотском автономном округе размер пенсии превышал 41,9 тысячи рублей, а в Республике Дагестан составлял 18,6 тысячи рублей.
По состоянию на 1 июля 2026 года средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составлял 39 536 рублей в месяц. Пенсионные выплаты получают 99,2 тысячи бывших федеральных госслужащих. У работающих пенсионеров средняя выплата составляет 40 601 рубль, у неработающих — 39 409 рублей.