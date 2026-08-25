Главные новости к утру 25 августа

При налете БПЛА на поселок Афипский в Краснодарском краю погибли два человека. Загорелась территория нефтеперерабатывающего предприятия.

Группа из 50 государств на площадке ООН выступила с совместным заявлением, в котором осудила удары России по Украине. США к заявлению не присоединились.

Число жертв среди гражданских в РФ от ударов ВСУ выросло в два раза с начала года, сообщила заместитель генсека ООН Розмари Дикарло.

Любые попытки навязать России заморозку конфликта «обречены на провал», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Москва не допустит мирных договоренностей с Киевом «за счет интересов безопасности России», сказал он.

Великобритания получит доступ к боевым данным Украины для обучения военного ИИ, сообщили в правительстве королевства.

Премьер Британии собирается в сентябре убедить президента США отправить Украине ракеты Patriot.

Иран нанесет удары по жизненно важным интересам США в регионе и ключевым объектам энергетики, если инфраструктура страны окажется под угрозой. Так в КСИР отреагировали на расширение американских санкций против Тегерана.

Блогера Илью Ремесло перевели из Института Сербского в СИЗО.