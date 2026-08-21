Главные новости к утру 21 августа

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что, по его информации, власти страны не планируют проводить массовую мобилизацию.

На Сахалине самолет АН-3 загорелся после аварийной посадки.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln спустя девять месяцев покидает Ближний Восток и направляется к берегам США, сообщает CBS News. Его сменит авианосец USS George Washington.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в парламент пройдут до конца октября.

«Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением.