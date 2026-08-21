«Одиссея» Нолана стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом с рейтингом R (Restricted), пишет Variety. Маркировка Restricted обозначает возрастное ограничение 17+ — детей допускают к просмотру только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя.

С начала проката «Одиссея» собрала $1,35 млрд по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Дэдпул и Росомаха», который в 2024 году собрал $1,33 млрд по всему миру.

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля, в России — 30 июля. 10 августа сборы кинокартины в мире превысили $1,104 млрд, что стало новым рекордом для самого Кристофера Нолана.