Авианосец USS Abraham Lincoln выдвинулся к берегам США
Авианосец USS Abraham Lincoln спустя девять месяцев покидает Ближний Восток, сообщает CBS News. В регионе его сменит дислоцированный из Японии авианосец USS George Washington.
Авианосная ударная группа с 5 тыс. членов экипажа на борту покинула порт приписки Сан-Диего в конце ноября. Как отмечает CBS News, начавшийся 28 февраля вооруженный конфликт с Ираном продлил миссию и увеличил нагрузку на моряков. Авианосец служил ключевой площадкой для запуска тысяч вылетов самолетов.
По данным телеканала, возвращение авианосца в Сан-Диего займет около трех недель.
Корабль находился в море более 250 дней, без захода в порты — более 200 дней, что стало рекордом. Родственники моряков рассказывали о многочисленных попытках суицида на корабле. По их словам, длительное пребывание в море и плохие бытовые условия повлияли на психическое состояние экипажа. Пентагон опроверг заявления.
В августе 2024 года авианосец Abraham Lincoln был экстренно переброшен на Ближний Восток после обострения ситуации, вызванного убийством в Тегеране председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и убийством в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Иран, «Хамас» и «Хезболла» возложили вину на Израиль, пригрозив ответным ударом. Авианосец должен был сменить группу с USS Theodore Roosevelt, но позднее было решено, что он дополнит возможности уже находящейся там авианосной группы.
В январе 2026 года авианосец Abraham Lincoln был переброшен на Ближний Восток для участия в операции против Ирана, а с конца декабря 2025 года в Иране продолжаются протесты из-за обвала национальной валюты и роста цен. Дополнительные американские силы, включая воздушные, сухопутные и морские, должны были прибыть на Ближний Восток в ближайшие дни и недели в январе 2026 года. Эти меры были предприняты для предоставления президенту США Дональду Трампу вариантов военных действий против Ирана. Одновременно США планировали направить в регион авианосец USS George H.W. Bush, который должен был присоединиться к USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Тогда в феврале 2026 года американский президент заявил, что может отправить вторую авианосную ударную группу.
В апреле 2026 года КСИР вновь заявил об атаке на авианосец Abraham Lincoln беспилотниками-камикадзе, утверждая, что авианосная группа отступила вглубь Индийского океана. Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford находились на Ближнем Востоке с начала военных действий США и Израиля в Иране. Власти Ирана неоднократно заявляли о нанесении ударов по авианосцу Abraham Lincoln, а 13 марта 2026 года сообщили, что вывели корабль из строя. Однако 25 марта 2026 года ВМС Ирана заявили, что авианосец продолжил выполнение задач в регионе.