Авианосец USS Abraham Lincoln выдвинулся к берегам США

Авианосец USS Abraham Lincoln спустя девять месяцев покидает Ближний Восток, сообщает CBS News. В регионе его сменит дислоцированный из Японии авианосец USS George Washington.

Авианосная ударная группа с 5 тыс. членов экипажа на борту покинула порт приписки Сан-Диего в конце ноября. Как отмечает CBS News, начавшийся 28 февраля вооруженный конфликт с Ираном продлил миссию и увеличил нагрузку на моряков. Авианосец служил ключевой площадкой для запуска тысяч вылетов самолетов.

По данным телеканала, возвращение авианосца в Сан-Диего займет около трех недель.

Корабль находился в море более 250 дней, без захода в порты — более 200 дней, что стало рекордом. Родственники моряков рассказывали о многочисленных попытках суицида на корабле. По их словам, длительное пребывание в море и плохие бытовые условия повлияли на психическое состояние экипажа. Пентагон опроверг заявления.