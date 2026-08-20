Власти Ямала начнут применять эвтаназию к опасным животным с 2027 года

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнут усыплять опасных животных после появления соответствующей возможности в законодательстве в 2027 году, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале. Глава региона подчеркнул, что к зверям, представляющим угрозу, не должно быть «какой-то избыточной жалости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Во всей стране идет дискуссия, здесь всегда две крайние точки: зоозащитники и те, кто хоть раз столкнулся с угрозой, люди настроены решительно в таких случаях, но мы постараемся на Ямале найти золотую середину, но если это представляет угрозу детям, действовать надо решительно»,— отметил господин Артюхов.

Ранее, в декабре 2024 года, Дмитрий Артюхов выходил с инициативой наделить региональные и муниципальные власти полномочиями по усыплению опасных для человека бездомных животных. Губернатор возмутился, что на чиновников могли возбудить уголовные дела за организацию эвтаназии зверей. «Сколько должно еще произойти очень резонансных случаев, чтобы все-таки зоозащитное лобби уступило, и мы нашли золотую середину»,— сказал тогда он.

Господин Артюхов тогда добавил, что власти направляют «сотни миллионов рублей» на приюты с переполненными вольерами, однако от этого на Ямале безопаснее не стало. «Гулял по Салехарду в обед, бегают собаки, они чипированы, видно на ухе эти яркие бирки, почему-то считается, что это сделает их безопаснее, но специалисты говорят, что у них все равно срабатывает стайный инстинкт животных»,— пояснил глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов посетил Тарко-Сале в рамках автопробега «Честный маршрут», в который отправился 14 августа. Губернатор планирует нанести визит в 11 населенных пунктов Ямала, включая отдаленные микрорайоны и небольшие поселки, и провести встречи с жителями. В пути господин Артюхов оценит состояние дорог, темпы строительства жилья и социальных объектов, подготовку региона к празднованию 100-летия округа в 2030 году.

Василий Алексеев, Тарко-Сале