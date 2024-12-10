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Губернатор ЯНАО призвал разрешить властям усыплять бездомных животных

Региональные и муниципальные власти должны быть наделены полномочиями по усыплению опасных для человека бездомных животных. Соответствующую инициативу озвучил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«В нашей законодательной системе нет золотой середины, она сильно перекосилась в сторону защиты животных, а не защиты людей, в том числе детей. Закон прямо запрещает жесткие меры»,— сказал глава региона.

Господин Артюхов отметил, что дикие животные собираются в стаи даже после ветеринарной хирургии. «Гулял по Салехарду в обед, бегают собаки, они чипированы, видно на ухе эти яркие бирки, почему-то считается, что это сделает их безопаснее, но специалисты говорят, что у них все равно срабатывает стайный инстинкт животных»,—добавил он.

Губернатор подчеркнул, в ЯНАО переполнены вольеры для бездомных животных. «Мы тратим уже сотни миллионов рублей на содержание в приютах. Тысячи животных, питание, корм, тепло»,— сказал он. Дмитрий Артюхов отметил, что в случае организации убийства животных в отношении главы будет возбуждено уголовное дело. «Сколько должно еще произойти очень резонансных случаев, чтобы все-таки зоозащитное лобби уступило и мы нашли золотую середину»,— поинтересовался он.

Василий Алексеев, Салехард

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