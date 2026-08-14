Дмитрий Артюхов отправился в восьмой «Честный маршрут» по Ямалу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную, восьмую по счету поездку по региону «Честный маршрут». В этом году глава Ямала начал путь из Ноябрьска, сообщила пресс-служба правительства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В рамках «Честного маршрута» Дмитрий Артюхов на автомобиле преодолеет почти 1,5 тыс. километров, проедет через шесть муниципалитетов, посетит 11 населенных пунктов, включая отдаленные микрорайоны и небольшие поселки, и завершит рабочую поездку в Салехарде. В ходе поездки губернатор намерен оценить состояние дорог, темпы строительства жилья и социальных объектов, а также встретиться с жителями.

В этом году ключевыми темами маршрута станут Год здоровья на Ямале и подготовка к 100-летию округа, которое будет отмечаться в 2030 году. Поэтому господин Артюхов уделит особое внимание общению с медицинскими работниками и посещению объектов здравоохранения. Также на протяжении всей поездки он поддержит марафон #НиДняБезДвижения.

В каждом городе глава региона проведет встречи с активистами программы «Ямал-100». Это новый формат, в рамках которого губернатор вместе с экспертным сообществом обсудит предложения северян по развитию региона до 2030 года.

Отдельные встречи запланированы в микрорайоне Пурпе Губкинского, поселке Уренгой Пуровского района, двух районах Нового Уренгоя — Коротчаево и Лимбяяхе — и в поселке Пангоды Надымского района. В программу также войдут встречи с трудовыми коллективами, профессиональными сообществами, молодежью, военнослужащими, участниками СВО и их семьями.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов поручил расширить использование ИИ в детских садах Ямала.

Полина Бабинцева