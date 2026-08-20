Воронежских школьников не будут наказывать за опоздания во время угроз атак ВСУ

В новом учебном году школьников Воронежской области не будут наказывать за опоздания во время объявления опасности атаки БПЛА или ракетной опасности. Допущенные из-за необходимости находиться в укрытии пропуски будут считаться уважительными. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве напомнили, что при объявлении сигнала ракетной или беспилотной опасности необходимо проследовать в укрытие и находиться там до отмены спецрежима.

На государственных экзаменах в регионе действует особый порядок. Так, на 22 июня, когда Воронеж подвергся самой тяжелой атаке с начала СВО, пришелся первый день резервного периода сдачи ЕГЭ. Из-за объявления ракетной опасности участников и организаторов эвакуировали в укрытия, а после отбоя аттестацию возобновили в штатном режиме. Время для сдачи ЕГЭ продлили, также всем желающим предоставили возможность прийти на него в другой резервный день — 24 июня.

16 июня в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА участники основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов провели несколько часов в укрытиях. Из-за этого аттестацию перенесли на резервные дни, хотя родители школьников и вовсе просили отменить ОГЭ и выдать их детям аттестаты на основании текущих и годовых оценок.

Алина Морозова