В Воронеже перенесли день сдачи ОГЭ из-за угрозы удара БПЛА

Министерство образования Воронежской области 16 июня сообщило о переносе основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов в Воронеже на резервный день. Решение принято в связи с тем, что из-за угрозы удара БПЛА школьники оставались в укрытиях более двух часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Проведение экзамена в этот день признано нецелесообразным. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников»,— пояснили в министерстве.

В Нововоронеже, где сегодня также звучали сигналы тревоги, экзамен в определенный момент был возобновлен. Однако в связи с новым сообщением об угрозе атаки БПЛА участников экзамена вновь направили в укрытие. После повторной отмены тревоги их повторно вернули в классы. Теперь у желающих есть возможность возобновить сдачу ОГЭ. Но существует и вероятность общего переноса.

«Если будет третий спуск, то в любом случае произойдет перенос на резервный день — вне зависимости от времени, проведенного в укрытии»,— уточнили в министерстве образования.

Конкретная дата резервного дня проведения экзамена пока не определена. Ориентировочные даты — 3 и 6 июля. Тем не менее решение в любом случае будет приниматься совместно с Рособрнадзором и с учетом оперативной обстановки.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в убежища на время угрозы были направлены ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже. ОГЭ у девятиклассников начался сегодня в 10:00. О непосредственной опасности удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже было объявлено в 10:01. В населенных пунктах сработали сирены. В настоящее время в населенных пунктах дан отбой тревоги, но опасность атаки БПЛА сохраняется на территории всего региона.

Денис Данилов