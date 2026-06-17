Родители воронежских девятиклассников просят отменить ОГЭ после срыва экзаменов

К министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратились родители учащихся 9-х классов Воронежа с петицией на Change.org. Они просят отменить в этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) для пострадавших от чрезвычайной ситуации школьников и выдать аттестаты на основании текущих и годовых оценок. Причина обращения — срыв экзаменов 16 июня из-за угрозы атаки беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На момент публикации петицию подписали 295 человек. В обращении они указывают, что перенос на июль срывает планы на поступление (прием документов в колледжи начинается с 29 июня), делает невозможной пересдачу при плохих результатах, а также влечет финансовые потери из-за оплаченных путевок в лагеря и билетов. Родители настаивают на особом порядке ГИА, аналогичном тому, что вводился во время пандемии COVID-19.

16 июня из-за атаки БПЛА и объявленной ракетной опасности школьники находились в укрытиях более двух часов, проведение ОГЭ было отменено. В убежища на время угрозы были направлены ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в Воронеже и одного в — Нововоронеже. Сегодня министерство образования региона сообщило о назначении новых дат экзаменов: 19 июня — география, биология и история, 3 июля — физика, информатика и химия.

Ульяна Ларионова