Захарова предупредила россиян о возможных провокациях за рубежом перед выборами
МИД России призвал граждан страны, находящихся за границей, сохранять бдительность и не поддаваться на провокации перед выборами в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
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«Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране»,— пояснила госпожа Захарова на брифинге.
На выборы в Госдуму девятого созыва зарегистрированы более 4,4 тыс. кандидатов по единым и одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. По данным ЦИКа, заявления на дистанционное голосование уже подали более 1,5 млн россиян.
Подготовка к выборам в Государственную Думу девятого созыва, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года, включает проработку МИД России выездного голосования за рубежом. Мария Захарова сообщила, что планируется открыть около 350 избирательных участков в разных странах, а точное их число станет известно ближе к сентябрю 2026 года.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в августе 2026 года направила в МИД России материалы о планах "экстремистских организаций" и "иноагентов" проводить "фейковые экзитполы" у российских посольств за границей. Председатель комиссии Василий Пискарев утверждает, что их цель — заявить о фальсификации выборов в западных СМИ ещё до их начала.
Помимо этого, в августе 2026 года отмечалось, что более 1,5 млн россиян подали заявки на дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму, и система ДЭГ будет применяться в 32 регионах России. Также 375,8 тыс. заявлений были поданы на площадке «Мобильный избиратель».