Захарова предупредила россиян о возможных провокациях за рубежом перед выборами

МИД России призвал граждан страны, находящихся за границей, сохранять бдительность и не поддаваться на провокации перед выборами в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране»,— пояснила госпожа Захарова на брифинге.

На выборы в Госдуму девятого созыва зарегистрированы более 4,4 тыс. кандидатов по единым и одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. По данным ЦИКа, заявления на дистанционное голосование уже подали более 1,5 млн россиян.