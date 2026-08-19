Более 1,5 млн россиян подали заявления на дистанционное голосование на выборах в Госдуму

Россияне подали свыше 1,5 млн заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова, передает «Интерфакс». Голосование пройдет с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября по местному времени регионов.

Еще 375,8 тыс. заявлений были поданы на площадке «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке, если в день выборов человек находится не по месту прописки. Сервис продолжает собирать заявки, добавила госпожа Памфилова.

Система ДЭГ будет применяться в 32 регионах России во время выборов депутатов Госдумы, которые состоятся в те же даты, что и региональные и муниципальные выборы. Срок подачи заявлений завершится 14 сентября в 23:59 мск.