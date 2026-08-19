На выборах в Госдуму зарегистрированы более 4,4 тыс. кандидатов по единым и одномандатным избирательным округам. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова во время заседания. На выборах губернаторов зарегистрированы 39 кандидатов от восьми политических партий после того, как один кандидат от партии «Родина» в Белгородской области утратил свой статус.

В федеральных списках значатся 389 кандидатов от «Единой России», 329 — от КПРФ, по 295 политиков от «Новых людей» и партии «Родина», 265 — от «Коммунистов России». Также в списки внесены 259 представителей партии «Справедливая Россия», 254 — от «Партии пенсионеров», 251 — от партии «Зеленые», 243 — от ЛДПР и 236 кандидатов от партии «Прямой демократии». Регистрация на выборы завершилась 16 августа.

Напротив, выбыли после регистрации пять человек из четырех партий, отметила госпожа Памфилова. «ЛДПР (Ростовская область), "Справедливая Россия" (Москва), на основании личного заявления — "Яблоко" (Калининградская область), "Зеленые" (Тверская область) — в связи с утратой пассивного избирательного права, "Зеленые" в Самарской области — на основании решения самой партии»,— уточнила председатель ЦИКа (цитата по ТАСС).