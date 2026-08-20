WB Банк отменил владельцам ПВЗ комиссию за рублевые переводы

WB Банк сделал бесплатным обслуживание счетов и денежные переводы для всех владельцев ПВЗ Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries & Russ в Telegram-канале.

Новая мера поддержки будет действовать до конца 2026 года. Она распространяется как на владельцев ПВЗ, у которых уже есть счет в WB Банке, так и на тех, кто только стал клиентом организации. В пресс-службе отметили, что это поможет предпринимателям снизить операционные издержки.

Чтобы подключить льготу, владельцам ПВЗ не надо подавать дополнительные заявления: она будет применена автоматически. Подобные меры уже вводили в отношении продавцов.

Из-за атак БПЛА на логистические объекты маркетплейс объявлял о мерах поддержки владельцев ПВЗ, продавцов и сотрудников. С 22 июля компания начала выплачивать селлерам компенсации. WB Банк и микрокредитная WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб селлеров.