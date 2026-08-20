WB Банк отменил владельцам ПВЗ комиссию за рублевые переводы
WB Банк сделал бесплатным обслуживание счетов и денежные переводы для всех владельцев ПВЗ Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries & Russ в Telegram-канале.
Новая мера поддержки будет действовать до конца 2026 года. Она распространяется как на владельцев ПВЗ, у которых уже есть счет в WB Банке, так и на тех, кто только стал клиентом организации. В пресс-службе отметили, что это поможет предпринимателям снизить операционные издержки.
Чтобы подключить льготу, владельцам ПВЗ не надо подавать дополнительные заявления: она будет применена автоматически. Подобные меры уже вводили в отношении продавцов.
Из-за атак БПЛА на логистические объекты маркетплейс объявлял о мерах поддержки владельцев ПВЗ, продавцов и сотрудников. С 22 июля компания начала выплачивать селлерам компенсации. WB Банк и микрокредитная WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб селлеров.
В июле 2026 года WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс уже предоставляли кредитные каникулы до октября 2026 года для продавцов Wildberries, которые понесли ущерб из-за атак беспилотных летательных аппаратов на склады маркетплейса. Эта мера поддержки была направлена на представителей малого и среднего бизнеса. ВТБ также готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки для объединённой группы Wildberries & Russ (RWB), если такой запрос поступит.
WB Банк, дочерний банк Wildberries, с мая 2026 года планирует заключить соглашение о стратегическом партнёрстве с ВТБ, в рамках которого ВТБ приобретёт 5% доли в WB Банке с возможностью её увеличения. В июне 2026 года WB Банк был внесён Великобританией в санкционный список, но в кредитной организации заявили, что всегда были ориентированы на работу внутри России и для клиентов и партнёров маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдёт.
В 2025 году Wildberries сократил выплаты владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 25%, несмотря на рост их общего количества на 43%. Владельцы ПВЗ сталкивались с увеличением операционных расходов, что привело к росту числа объявлений о продаже такого бизнеса на 42% в первом квартале 2026 года. В августе 2026 года группа RWB также объявила о планах разрешить открывать партнёрские хабы для хранения товаров, чтобы поддержать продавцов и владельцев ПВЗ, а также быстрее доставлять товары клиентам.