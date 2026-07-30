WB Банк отменил продавцам комиссию за рублевые переводы

WB Банк отменил селлерам плату Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер поддержки продавцов, заявили в пресс-службе объединенной RWB.

Всем продавцам предоставят бесплатное ежемесячное обслуживание счета, подчеркнули в компании. Все внутрибанковские переводы — и между юрлицами, и переводы со счета ИП на личный счет физлица — будут бесплатными. «Переводы в рублях на территории РФ в другие банки ... также будут проводиться без комиссий», — добавили в пресс-службе.

Льготные условия будут применяться автоматически ко всем продавцам, имеющим расчетный счет в WB Банке и зарегистрированным на портале селлеров.

Из-за атак БПЛА на логистические объекты маркетплейс объявлял о скидках для продавцов на хранение товаров на некоторых складах. 22 июля глава RWB Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсаций в RWB заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. WB Банк и микрокредитная WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб продавцов. В Кремле хвалили Wildberries за готовность помочь продавцам, «хотя де-юре такого обязательства у компании не было».