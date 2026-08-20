Песков исключил встречу Путина с Канье Уэстом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, планируется ли встреча Владимира Путина и Канье Уэста. Американский рэпер в октябре даст два концерта в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Помилуйте. Это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Стоимость билетов на шоу варьируется от 9 до 160 тыс. руб. Самые дешевые билеты раскупили за час. Это будет первый приезд мировой звезды в Россию с 2022 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Йе чем удивить».