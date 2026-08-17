Билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге по 9 тыс. руб. раскупили за час

Билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в категории по 9 тыс. руб. были полностью раскуплены за час, передает ТАСС. Мероприятие состоится 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст (фото 2022 года)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Канье Уэст (фото 2022 года)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Также осталось несколько мест в VIP-ложе: из 102 мест на 10 октября можно купить один билет по 160 тыс. руб. На 11 октября VIP-билеты полностью раскуплены. Целиком заполнены несколько лож D, в них билеты стоили от 17 тыс. до 27 тыс. руб.

Изначально о грядущих выступлениях Канье Уэста сообщило российское концертное агентство Say Agency. Там уточнили, что рэпер даст два концерта в Санкт-Петербурге, выступление в Москве не запланировано. На официальном сайте исполнителя информации о визите в Россию пока нет.