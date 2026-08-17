Билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге по 9 тыс. руб. раскупили за час
Билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в категории по 9 тыс. руб. были полностью раскуплены за час, передает ТАСС. Мероприятие состоится 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Канье Уэст (фото 2022 года)
Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters
Также осталось несколько мест в VIP-ложе: из 102 мест на 10 октября можно купить один билет по 160 тыс. руб. На 11 октября VIP-билеты полностью раскуплены. Целиком заполнены несколько лож D, в них билеты стоили от 17 тыс. до 27 тыс. руб.
Изначально о грядущих выступлениях Канье Уэста сообщило российское концертное агентство Say Agency. Там уточнили, что рэпер даст два концерта в Санкт-Петербурге, выступление в Москве не запланировано. На официальном сайте исполнителя информации о визите в Россию пока нет.
Информация о двух концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-Арене» была опубликована 17 августа 2026 года агентством Say Agency. Ранее, 4 июня 2026 года, голландский суд отклонил иск Центрального еврейского совета Нидерландов с требованием запретить Канье Уэсту въезд в страну для выступлений, мотивируя это отсутствием конкретных угроз общественному порядку.
До этого, 15 апреля 2026 года, рэпер отложил концерт в Марселе (Франция) после скандала, связанного с антисемитскими высказываниями, а 7 апреля 2026 года власти Великобритании запретили ему въезд в страну по тем же причинам. В мае 2026 года Канье Уэст установил рекорд посещаемости на концерте в Стамбуле, собрав около 118 тыс. зрителей, а в апреле того же года в Тбилиси его выступление посетило 70 тыс. фанатов.