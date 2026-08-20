Россияне стали чаще слушать Канье Уэста после анонса его концертов в Петербурге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegr / Reuters Фото: Carlo Allegr / Reuters

На следующий день после анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге количество прослушиваний его песен в «Яндекс Музыке» выросло почти в два раза. Его страница собрала уже более 3 млн лайков, сообщили в пресс-службе сервиса.

Ежемесячно Канье Уэста слушают более 3,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс». Каждый четвертый слушатель является «суперфанатом» (слушал более трех композиций за последние 28 дней), рассказали в «Яндекс Музыке».

Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Стоимость билетов на шоу варьируется от 9 до 160 тыс. руб. Самые дешевые билеты раскупили за час.

Подробности — в материале «Ъ» «Йе чем удивить».