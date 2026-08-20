Ливни нагрузили систему водоотведения Петербурга втрое сильнее обычного

В Санкт-Петербурге 19 августа выпало до 84,5 мм осадков. В отдельных районах это почти соответствует месячной норме, сообщили в «Водоканале». На фоне сильных дождей городская система водоотведения приняла более 6 млн кубометров сточных вод — примерно втрое больше обычного объема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург за сутки принял более 6 млн кубометров сточных вод после ливней

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург за сутки принял более 6 млн кубометров сточных вод после ливней

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Больше всего осадков зафиксировали в Колпинском районе — 84,5 мм при месячной норме 86 мм. В Московском районе выпало 61,19 мм, в Пушкинском — 59,79 мм, в Красногвардейском — 51,33 мм.

Сверхрасчетные осадки — более 7,2 мм за 20 минут — прошли в Красносельском, Пушкинском, Кронштадтском, Колпинском и Фрунзенском районах.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что дождь 19 августа стал рекордным для Петербурга за всю историю наблюдений

Матвей Николаев