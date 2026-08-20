Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые с 30 июля

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE растет на 1,6%, до $93,1 за баррель. Brent превысила отметку в $93 впервые с 30 июля. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре дорожает на 1,6%, до $85,6 за баррель.

Цены на нефть перешли к росту в начале этой недели. 17 августа канал «Аль-Арабия» сообщал о продлении перемирия между США и Ираном. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании рабочих групп для разоружения и решения гуманитарных вопросов в секторе Газа. Bloomberg писало, что экспортеры наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив.