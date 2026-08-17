«Аль-Арабия»: США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие

США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, передает «Аль-Арабия» со ссылкой на источник.

«Источники сообщают о достижении соглашения между Ираном и США о продлении 60-дневного срока», — указано в сообщении канала в Telegram. Подробности «Аль-Арабия» пока не сообщила. Вашингтон и Тегеран данные не комментировали.

На прошлой неделе турецкое агентство Anadolu писало со ссылкой на источники, что США и Иран согласовали продление режима прекращения огня. Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника в тот же день опровергло эти данные.