Нетаньяху договорился с Советом мира о создании группы по разоружению Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии господина Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters
«Было решено создать две рабочие группы: одну по разоружению и демилитаризации Газы, которую Израиль и Совет мира полны решимости создать в кратчайшие сроки и завершить до начала восстановления Газы. Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения для населения Газы, которые также затрагивают народ Израиля»,— указано в заявлении.
В канцелярии израильского премьера отметили, что стороны провели глубокие и конструктивные переговоры. На встрече в Иерусалиме присутствовали зять президента США Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Господа Нетаньяху и Кушнер договорились о том, что восстановление Газы не начнется до полного разоружения движения «Хамас», пишет Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
В середине августа 2026 года спецпосланник президента США Джаред Кушнер планирует посетить Израиль и Египет для переговоров по Газе, его будет сопровождать Николай Младенов, назначенный высоким представителем Совета мира по Газе. Цель визита — согласовать дальнейшие шаги и урегулировать разногласия с израильской стороной по вопросу Газы. Переговоры также будут сосредоточены на выполнении договоренностей по демилитаризации сектора Газа.
В начале августа 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. «Совет мира» был создан в январе 2026 года Дональдом Трампом для урегулирования конфликта в секторе Газа, и его возглавил сам Трамп.
В состав Совета мира вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, американский миллиардер Марк Роуэн, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Аджай Банга. Связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа (NCAG) стал болгарский дипломат Николай Младенов, получивший должность Верховного представителя по делам сектора Газа.