Гознак спрогнозировал сохранение объемов оборота наличных при цифровом рубле

Гознак не прогнозирует значимых изменений в структуре наличного денежного обращения после введения цифрового рубля. Об этом рассказал в интервью ТАСС замгендиректора АО «Гознак» по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов.

«Мы не ожидаем значимого эффекта на структуру наличного денежного обращения в ближайшие годы», — отметил он.

С 1 сентября этого года россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 кредитных организаций. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. Операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Также регулятор ограничит переводы с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Лимит будет установлен в размере 300 тыс. руб. в месяц. По оценке ЦБ, «для человека в среднем этой суммы вполне достаточно».

Подробности — в материале «Ъ» «По цифровому счету».