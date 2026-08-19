ЦБ заявил о готовности крупнейших банков к запуску цифрового рубля с сентября

Все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября, сообщила глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг.

Госпожа Бакина уточнила, что некоторые банки признали значимыми только в феврале, и им может понадобиться больше времени для настройки своих систем. «Речь идет о трех банках. Мы окажем им необходимую помощь, чтобы они завершили подключение до конца года»,— рассказала представитель ЦБ в интервью «РИА Новости».

ЦБ указывал, что в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3,5 тыс. физлиц и около 500 юрлиц. По состоянию на июнь к началу расчетов в цифровых рублях, согласно данным ЦБ, не была готова почти треть банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. При этом общий объем цифровых рублей превысил 25 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «По цифровому счету».