ЦБ ограничит пополнение счета в цифровых рублях 300 тыс. руб. в месяц

Центробанк (ЦБ) ограничит переводы с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Лимит будет установлен в размере 300 тыс. руб. в месяц, сообщила в интервью «РИА Новости» глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

По оценке ЦБ, «для человека в среднем этой суммы вполне достаточно». Госпожа Бакина уточнила, что деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно и ограничений на переводы не предусмотрено.

С 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными.

Подробности — в материале «Ъ» «По цифровому счету».