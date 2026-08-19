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Минприроды подготовит доклад о состоянии тюменских рек после мора рыбы

Минприроды России до 31 августа должно представить в правительство РФ доклад об экологическом состоянии рек Тура, Тобол, Исеть и Иртыш. Поводом стала массовая гибель рыбы в водоемах, сообщила в своем Telegram-канале руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По ее словам, предварительно министерству предстоит собрать мнения Минсельхоза, Росрыболовства, Росприроднадзора, регионов и Российской академии наук.

За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни и жара вызвали смыв органики в реку Тура. Из-за летнего паводка река не справилась с самоочищением, уровень кислорода в воде снизился до критического. В середине июля вода в реке потемнела и приобрела неприятный запах, началась массовая гибель рыбы. 6 августа мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что за два дня с берегов Туры собрали почти тонну погибшей рыбы.

Ранее губернатор Александр Моор на пресс-конференции заявлял, что в Тюменской области увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша.

Полина Бабинцева

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