Фундамент уходит из-под памятника

Элементы бывшего Благовещенского монастыря на Сочинской улице в Уфе могут остаться без госохраны. По мнению инженера из Кирова Веры Кислицыной, которая не впервые выносит отрицательный вердикт в отношении уфимских исторических сооружений, фундамент игуменского корпуса и монастырская стена какой-либо исторической, архитектурной и градостроительной ценностью не обладают. По данным «Ъ», смежный с монастырем квартал могут отдать под комплексную застройку. Собственник соседних участков заявил о намерении обсудить судьбу территории монастыря с РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археологические раскопки не нашли фундамент монастыря в Уфе

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Археологические раскопки не нашли фундамент монастыря в Уфе

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фундамент игуменского корпуса и стена бывшего Благовещенского монастыря на Сочинской улице в Уфе могут лишиться охранного статуса. Эксперт из Кировской области Вера Кислицына предложила Башкультнаследию не включать сооружения в список памятников истории и культуры.

Судьба Благовещенского монастыря и того, что от него осталось, является предметом конфликта между ООО «Новый город девелопмент» — собственником участка, на котором располагается памятник, и градозащитниками. Осенью 2024 года председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина забила тревогу: республиканское правительство готовится уменьшить охранные границы выявленного объекта культурного наследия.

В Башкультнаследии заявляли, что изменение границ монастыря необходимо для ремонта и реконструкции его сооружений, так как действующие документы не позволяли кому-либо дотрагиваться до элементов памятника.

Той же осенью на территории монастырского кладбища начались земляные работы. Общественники заявили о сносе фундамента игуменского корпуса. Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам халатности. Башкультнаследие тогда подтвердило, что земельные работы собственник начал без историко-культурной экспертизы, включающей археологическое обследование участка.

В начале прошлого года самарский историк Надежда Лебедева выдала отрицательное заключение на проект хозяйственного освоения участков за монастырем. Однако спустя неделю премьер-министр Башкирии Андрей Назаров своим постановлением уменьшил охранную зону памятника более чем в 50 раз, до 404,6 кв. м (см. «Ъ» от 30 января и 12 февраля 2025 года).

Еще через полтора месяца архитектор Ирина Крымова предложила объединить жилой корпус монастыря, монастырскую школу и фундамент Благовещенского собора в единый охраняемый ансамбль. Но почти одновременно с нею к новым выводам пришла та же Надежда Лебедева, которая подтвердила возможность жилого строительства при условии раскопок.

В середине прошлого года Башкультнаследие официально включило монастырскую стену вдоль красной линии Сочинской улицы и фундамент игуменского корпуса в список охраняемых объектов. Между тем, в перечне они оказались не в составе единого ансамбля, а как отдельные сооружения.

Нынешней весной на участках, принадлежащих ООО «Новый город девелопмент», начались археологические раскопки.

Специалист Вера Кислицына, проводившая новую экспертизу по заказу научно-проектной компании «Рисейв», пришла к выводам об утрате исторического облика сооружений и уничтожении первоначального архитектурно-художественного оформления.

«Объект сохранился лишь в виде разрозненных фрагментов (отдельные участки фундамента), не обладающих целостностью и подлинностью, позволяющими идентифицировать их как самостоятельный объект культурного наследия, — указала она в заключении. — Исторические фотографии отсутствуют. Определение наличия фундамента не подтверждается ходом спасательных археологических раскопок».

Препятствует назвать объекты памятниками истории и культуры, по мнению госпожи Кислицыной, и невозможность их восстановления.

Вере Кислицыной не впервой анализировать ценность старинных уфимских зданий. В 2024 году она отказала в праве на государственную охрану 12 памятникам в историческом центре Уфы (см. «Ъ» от 10 октября 2024 года).

Будущее комплекса сооружений Благовещенского монастыря не ясно. Как сообщили «Ъ» источники в правительстве Башкирии, рассматривается вопрос о комплексном развитии окружающей территории.

Владелец «Новый город девелопмент» Александр Потапчук не стал комментировать ход археологических работ, но заявил «Ъ», что вопрос судьбы монастыря остается открытым: «Дальнейшие планы будут определяться после окончания работ совместно с Русской православной церковью».

До 26 августа результаты экспертизы будут проходить общественные обсуждения. В Башкультнаследии рассказали «Ъ», что к 19 августа ни одного обращения по данным актам в управление не поступило.

Идэль Гумеров