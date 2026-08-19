ЦБ: все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными

Для бизнеса комиссии на операции с цифровым рублем будут «минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами», заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. Она уточнила, что для физлиц операции будут бесплатными.

«Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные»,— уточнила госпожа Бакина в интервью «РИА Новости».

С 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. По состоянию на июнь общий объем цифровых рублей, по оценке ЦБ, превысил 25 млн руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «По цифровому счету».