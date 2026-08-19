Биржевая стоимость урана обновила максимум с февраля

Стоимость сентябрьских фьючерсов на уран выросла до $88,15 за фунт на бирже Comex. В предыдущий раз уран превышал отметку в $88 25 февраля. За месяц уран прибавил в цене 3,04%, следует из данных Trading Economics.Биржевая стоимость урана растет вторую неделю подряд.

США в мае 2024 года ограничили импорт урана из России. В ноябре того же года российское правительство ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. За тот год, по словам президента Владимира Путина, Россия заработала на продаже урана США почти $800 млн. В августе 2026-го Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, предполагающий введение 100%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и газ.