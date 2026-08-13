Сенаторы США потребовали объяснить отсутствие новых санкций против России

Американские сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа объяснить приостановку введения новых санкций против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо законодателей госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

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Сенаторы обратили внимание на то, что администрация США уже 17 месяцев не вводила адресные санкции против организаций, подозреваемых в поддержке обхода уже существующих антироссийских ограничений. Это решение было принято, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

В письме законодатели напомнили, что в феврале Скотт Бессент объяснял задержку желанием дождаться результатов переговоров по Украине, прежде чем усиливать санкционное давление. При этом господа Уоррен и Кунс подчеркнули, что в период переговоров США продолжали вводить санкции против Ирана и Кубы, что ставит вопрос о последовательности американской политики.

Сенаторы также ссылались на майское заявление Марко Рубио, в котором он отмечал отсутствие результатов в переговорах между Москвой и Киевом. В связи с этим, считают законодатели, администрация США должна возобновить регулярное введение санкций, чтобы усилить давление на Россию.

7 августа Сенат одобрил законопроект об ужесточении санкций против России. Инициатива наделяет президента США правом вводить 100%-ные пошлины на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и газ или помогающих обходить санкции.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Главное в санкциях — не выйти на самих себя».