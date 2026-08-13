Биржевая стоимость урана выросла до максимума с апреля

Стоимость сентябрьских фьючерсов на уран достигла $87,15 за фунт по итогам торгов на Comex 12 августа. В предыдущий раз на этом уровне уран торговался 23 апреля. За месяц цена урана прибавила на бирже 2,11%.

В мае 2024 года США ограничили импорт урана из России. В ноябре того же года правительство РФ ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. По словам президента Владимира Путина, в 2024 году Россия заработала на продаже урана США около $800 млн.