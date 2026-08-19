Беспилотники атаковали промышленные предприятия Уфы

Промышленные предприятия Уфы подверглись атаке БПЛА. Из шести беспилотников были сбиты четыре, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Один дрон упал в промзоне, там начался пожар.

Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Там повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные машины. Пострадал один человек, его госпитализировали, уточнил господин Хабиров.

В прошлый раз БПЛА атаковали регион 13 августа. Пострадали два человека. Также произошел пожар в промзоне, где находится объект Wildberries. СКР возбудил уголовное дело о теракте.