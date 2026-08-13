Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА в Башкирии
Вооруженные силы Украины прошедшей ночью атаковали Башкирию с помощью 21 беспилотника. 16 из них сбиты в Салавате, целью остальных был логистический центр в Чишминском районе (в 40 км от Уфы). Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.
По словам господина Хабирова, на объекте сейчас тушат возгорание. В том числе привлекли пожарно-спасательный вертолет Ка-32. При атаке пострадали два человека, их доставили в больницу, добавил глава Башкирии.
Ранее сегодня пресс-служба RWB сообщила о пожаре в промзоне в Башкирии, где находится объект Wildberries. В компании уточнили, что товары там не хранятся. Местоположение объекта тогда не раскрывалось.
В Башкирии объявлялся режим беспилотной опасности и приостанавливались рейсы в аэропорту Уфы после падения обломков беспилотников в промзоне Салавата 13 августа 2026 года, как сообщил глава республики Радий Хабиров. За неделю до этого, 5 августа 2026 года, Радий Хабиров сообщал о падении обломков БПЛА в промзоне Уфы и возникшем пожаре, тогда обошлось без пострадавших.
Ранее в 2026 году также фиксировались атаки БПЛА в Башкирии: 25 июня беспилотники атаковали промзону Уфы, а 21 марта два беспилотника упали на строящийся дом в районе НПЗ Уфы, тогда легкие травмы получили два строителя. 2 апреля 2026 года несколько квартир в жилом доме в Уфе были повреждены из-за атаки БПЛА, также были сбиты дроны на подлете к НПЗ Уфы.
В 2025 году Башкирия также сталкивалась с атаками беспилотников: 13 сентября и 18 сентября объекты в Башкирии дважды подвергались атакам дронов, а 24 сентября площадка ООО «Газпром нефтехим Салават» второй раз за месяц подверглась атаке. 4 ноября 2025 года глава республики Радий Хабиров сообщил, что «промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке», и обломки сбитых беспилотников упали в промзоне.