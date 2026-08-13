Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА в Башкирии

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью атаковали Башкирию с помощью 21 беспилотника. 16 из них сбиты в Салавате, целью остальных был логистический центр в Чишминском районе (в 40 км от Уфы). Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.

По словам господина Хабирова, на объекте сейчас тушат возгорание. В том числе привлекли пожарно-спасательный вертолет Ка-32. При атаке пострадали два человека, их доставили в больницу, добавил глава Башкирии.

Ранее сегодня пресс-служба RWB сообщила о пожаре в промзоне в Башкирии, где находится объект Wildberries. В компании уточнили, что товары там не хранятся. Местоположение объекта тогда не раскрывалось.