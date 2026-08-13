В Башкирии произошел пожар в промзоне, где расположен объект Wildberries
На территории промзоны в Башкирии, где возник пожар после атаки БПЛА, находится объект Wildberries. Там провели эвакуацию «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба RWB.
В компании уточнили, что на этом объекте «хранение товаров не осуществляется». Тушение возгорания продолжается.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в промзоне Салавата упали обломки одного из сбитых в регионе дронов. Всего в ночь на 13 августа над Россией уничтожены 362 беспилотника.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что 13 августа 2026 года в промзоне Салавата упали обломки сбитого беспилотника, что привело к пожару, и в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Ранее, 14 июля 2026 года, Хабиров также информировал о массовой атаке БПЛА на промзону Салавата, в результате которой были зафиксированы задымления от упавших обломков.
Похожие инциденты происходили и в других городах Башкирии: так, 15 апреля 2026 года несколько БПЛА были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака, обломки которых упали на территорию одного из предприятий и вызвали пожар. А 2 апреля 2026 года, как сообщил Хабиров, несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам Уфы, при этом обломки одного из дронов вызвали пожар в промзоне.