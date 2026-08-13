В Башкирии произошел пожар в промзоне, где расположен объект Wildberries

На территории промзоны в Башкирии, где возник пожар после атаки БПЛА, находится объект Wildberries. Там провели эвакуацию «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба RWB.

В компании уточнили, что на этом объекте «хранение товаров не осуществляется». Тушение возгорания продолжается.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в промзоне Салавата упали обломки одного из сбитых в регионе дронов. Всего в ночь на 13 августа над Россией уничтожены 362 беспилотника.