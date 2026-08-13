СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Башкирию
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр в Башкортостане утром 13 августа. По предварительным данным, там пострадали два человека.
Согласно сообщению ведомства, ВСУ с помощью дронов ударили по распределительному центру в Чишминском районе (в 40 км от Уфы). В результате атаки произошло возгорание.
Пресс-служба RWB сообщала о пожаре в промзоне в Башкирии, где находится объект Wildberries. На этом объекте «хранение товаров не осуществляется», отметили в компании. Глава региона Радий Хабиров сообщал, что всего средства ПВО засекли 21 БПЛА. Помимо объекта в Чишминском районе, была атакована промзона в Салавате.
Глава Башкирии Радий Хабиров 13 августа 2026 года сообщал, что в республике были сбиты 21 БПЛА, атаковавшие промзону в Салавате и логистический центр в Чишминском районе, где находится объект Wildberries. В результате атаки два человека были госпитализированы, их жизни угрозы нет.
В период с апреля по август 2026 года в Башкирии неоднократно происходили атаки БПЛА на промышленные объекты и жилые дома. Так, 5 августа 2026 года Радий Хабиров сообщал об атаке беспилотников в промзоне Уфы, где обломки БПЛА вызвали пожар, но никто не пострадал. 25 июня 2026 года он также информировал об атаке беспилотников на Уфу, в результате которой обломки упали в промзоне без жертв и нарушения технологических процессов. 2 апреля 2026 года Радий Хабиров заявлял о сбитых беспилотниках на подлете к нефтеперерабатывающим заводам Уфы, при этом один дрон попал в жилой дом, повредив квартиры, а другой вызвал пожар в промзоне.
Помимо атак в Башкирии, Следственный комитет России также возбуждал уголовные дела о терактах по фактам атак БПЛА в других регионах. Например, 10 августа 2026 года СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске, где погибли 13 человек. 9 августа 2026 года уголовное дело о теракте было возбуждено после атаки беспилотников ВСУ на Белгород, в результате которой погибли три человека и 25 пострадали.