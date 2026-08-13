СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Башкирию

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр в Башкортостане утром 13 августа. По предварительным данным, там пострадали два человека.

Согласно сообщению ведомства, ВСУ с помощью дронов ударили по распределительному центру в Чишминском районе (в 40 км от Уфы). В результате атаки произошло возгорание.

Пресс-служба RWB сообщала о пожаре в промзоне в Башкирии, где находится объект Wildberries. На этом объекте «хранение товаров не осуществляется», отметили в компании. Глава региона Радий Хабиров сообщал, что всего средства ПВО засекли 21 БПЛА. Помимо объекта в Чишминском районе, была атакована промзона в Салавате.