Победитель тендера отказался строить турбазу в красноярском урочище «Ергаки»

Подрядчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта на строительство туристической базы в горном урочище «Ергаки». Это следует из проекта постановления правительства Красноярского края о внесении изменений в региональную госпрограмму развития туризма.

Документ подготовлен краевым агентством по туризму. В связи с отказом подрядчика авторы проекта предлагают перераспределить на другие цели бюджетные средства в объеме 98,6 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», турбаза должна была разместиться в Ермаковском районе. Год назад был объявлен тендер на право строительства с максимальной стоимостью контракта 279,5 млн руб. По данным портала госзакупок, его победителем стало ООО «Производственно-строительная компания “Барс”», предложившее 275,4 млн руб. Работы по возведению двухэтажного комплекса круглогодичного формата площадью более 1,2 тыс. кв. м должны были быть завершены до 30 ноября 2026 года.

Согласно проекту постановления, значительные дополнительные средства в результате перераспределения бюджетных ресурсов получит АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» на организацию работы красноярского филиала национального центра «Россия». 177,6 млн руб. планируется выделить институту «в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности», еще 30 млн руб. — на проведение мероприятий по развитию креативных индустрий в филиале.

Валерий Лавский