Турбазу за 279 млн рублей построят на территории природного парка «Ергаки»

Туристский информационный центр Красноярского края объявил тендер по строительству туристической базы на территории природного парка краевого значения «Ергаки», расположенного в южной части региона. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 279,5 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа, победителя определят 22 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до 30 ноября 2026 года. Источником финансирования является региональный бюджет.

В июне 2023 года туристский информационный центр Красноярского края проводил конкурс для выполнения работ по благоустройству туристической базы «Эдельвейс» в парке «Ергаки». Стоимость контракта составила 139 млн руб.

Площадь природного парка «Ергаки» — 342,8 тыс. га. В состав парка входят памятники природы краевого значения «Каменный городок» и «Озеро Ойское». Ежегодно территорию посещают более 150 тыс. туристов.

Лолита Белова