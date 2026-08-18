Сократ сказал свое слово

В суде по иску сестер-волонтеров Корниенко о защите чести к петербургскому военкору Роману Сапонькову выступили сослуживцы операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского (Гудвин) и Сергея Грицая (Эрнест): Андрей Седлов (Оборотень) и Виктор Каплан (Сократ). Последний является единственным выжившим после атаки в 2024 году, в результате которой погибли дроноводы, записавшие перед отправкой в штурм скандальное предсмертное видео. Сократ и Оборотень подтвердили доводы, приводившиеся ранее свидетелями со стороны журналиста. Однако оппонировать им было некому, так как никто из представителей истца на слушание не явился. В итоге суд отказал волонтерам, требовавшим удалить скандальный ролик из Telegram-канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сослуживци Эрнеста и Гудвина Виктор Каплан и Андрей Седлов

Фото: Андрей Кучеров Сослуживци Эрнеста и Гудвина Виктор Каплан и Андрей Седлов

Фото: Андрей Кучеров

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга после долгого перерыва между заседаниями завершился процесс по иску о защите чести и достоинства от Екатерины и Валентины Корниенко (Катя и Валя), являющихся основательницами известного волонтерского движения «КатяВаляДНР», к военному корреспонденту Роману Сапонькову. Суд отказал сестрам, требовавшим удалить из Telegram-канала военного журналиста видео, в котором погибшие дроноводы Эрнест и Гудвин обвинили своего командира, полковника Игоря Пузика (Злой), в ряде преступлений, а также самих Катю (супругу Злого) и Валю в поставках восстановленных коптеров Mavic (они же «мавики») на фронт. Истицы считают, что звучащие в ролике нападки — клевета, а военкор, по их мнению, виноват в том, что «акцентировал» негатив в их адрес.

На прошлом слушании 12 мая ответчики в качестве свидетелей со своей стороны пригласили Кристину Данилову и Евгению Яренкевич — операторов БПЛА из расчета Лысаковского и Грицая, которые по просьбе суда в подробностях рассказали, что доводы, высказанные в скандальном видео, по их мнению, более чем соответствуют действительности. Девушки, предупрежденные об ответственности за дачу ложных показаний, сообщили, что командир Пузик лично распорядился не получать никакой гумпомощи кроме как от движения «КатяВаляДНР».

Тогда адвокаты сестер Корниенко пожаловались, что свидетелей с их стороны суд в прошлые разы отказался приглашать, и повторно заявили соответствующее ходатайство. Однако на последнее заседание от волонтеров не пришел вообще никто, включая упомянутых адвокатов.

Судья Наталия Карпенкова сообщила перед началом слушания, что от истца не поступило каких-либо пояснений, которые бы указывали на уважительную причину такой неявки, и с согласия присутствовавших на процессе участников определила, что дело может быть завершено по итогу данного заседания. При этом ответчик обеспечил явку сослуживцев Эрнеста и Гудвина Андрея Седлова, Виктора Каплана в качестве свидетелей, а также эксперта-лингвиста Игоря Жаркова, выступавшего, помимо прочего, на процессах по делам художницы Александры Скочиленко и ученого Евгения Бестужева, которых судили за фейки о российской армии.

Сократ, будучи специалистом по беспилотникам, служил в расчете Эрнеста и Гудвина, оставшись единственным выжившим после атаки БПЛА в 2024 году. Госпожа Карпенкова, как и в прошлые разы, подробно расспросила свидетеля о его отношении к сказанному бойцами в ролике в адрес полковника Пузика. Виктор Каплан подтвердил, что полученные от Кати и Вали дроны при запуске выдавали ошибки, но преподносились как новые.

«Разведка должна осуществляться непрерывно и по тем задачам, которые ставятся. "Мавики" — это основное средство, которым на тот момент можно было осуществлять разведку. Соответственно, нет "мавиков" — нет работы. А если нет работы, то твой же командир не будет знать актуальной военной обстановки, которую он должен знать… На войне очень легко заработать, если желаешь это делать. У нас были саперы, которые ходили разминировали минные поля и находили как наши "мавики", так и противника, которые можно подобрать и отнести в мастерскую для восстановления. Они, например, могут быть обгоревшими или побывавшими под дождем. Из двух или трех можно собрать один целый… На тот момент с "мавиками" уже было сложно, а сейчас эта модель полностью снята с продаж… Основное средство, которым бойцы должны пользоваться, было фактически негодно. Я понимаю, что все это можно как-то прикрыть бумажками, но фактически то, что было поставлено, заявленными характеристиками не обладало»,— подчеркнул он.

Далее выступил Андрей Седлов, который отметил, что принимает участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и сам тоже занимался волонтерской деятельностью: «Я худо-бедно в "птичках" разбираюсь. И когда мне ребята показывали "мавики" от Кати и Вали, то я прекрасно понимал, что это восстановленные "птицы"».

Оборотень пояснил, что в настоящее время его боевая задача — это штурмы противника, а задача Грицая и Лысаковского была обеспечивать воздушную разведку. Свидетель подчеркнул, что очень удивился, когда увидел Эрнеста и Гудвина среди штурмовиков.

Перед вынесением решения суд заслушал заключение Игоря Жаркова — одного из авторов рекомендаций по проведению лингвистических экспертиз. Он подтвердил, что в ролике содержатся негативные сведения в адрес сестер Корниенко, но они произносились не господином Сапоньковым, а бойцами, а сам военкор, напротив, высказывал позицию, которую можно трактовать как сомнение, и как журналист он призывал волонтеров прояснить свою позицию в связи со сказанным. Будут ли истицы обжаловать решение, осталось неизвестным.

Андрей Кучеров