АСВ обжаловало невзыскание с бывших топ-менеджеров банка «Воронеж» 2 млрд рублей

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу конкурсного управляющего обанкротившегося банка «Воронеж» «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) на решение нижестоящей инстанции о невзыскании с его бывших контролирующих лиц части убытков. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заседание суда по делу назначено на 24 ноября.

В середине сентября воронежский арбитраж отказал в удовлетворении требований АСВ. Речь шла о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой. Суд также отменил арест на имущество в отношении бенефициаров банка «Воронеж».

АСВ с июня 2021 года требует взыскать с указанных бывших топ-менеджеров, а также с их экс-коллег Александра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В октябре 2021-го суд наложил арест на квартиры и счета бенефициаров обанкротившегося банка, который те не смогли отменить.

В конце августа воронежский арбитраж также продлил конкурсное производство (финальную стадию банкротства, в рамках которой АСВ и требовало крупного взыскания) АО «Банк Воронеж» на шесть месяцев.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

