АСВ не смогло оспорить невзыскание с экс-руководителей банка «Воронеж» 2 млрд

Арбитражный суд Центрального округа не удовлетворил кассационную жалобу конкурсного управляющего обанкротившегося банка «Воронеж» — «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на решения предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с его бывших контролирующих лиц части убытков. Суд оставил их без изменений. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Речь идет о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой.

В АСВ пояснили «Ъ-Черноземье», что вопрос о целесообразности подачи жалобы в Верховный суд РФ «будет решен после опубликования судебного акта в полном объеме и его анализа».

АСВ с июня 2021 года требует взыскать с указанных бывших топ-менеджеров, а также с их экс-коллег Александра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В октябре 2021-го суд наложил арест на квартиры и счета бенефициаров обанкротившегося банка, который те не смогли отменить.

Конкурсный управляющий банка полагал, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако в сентябре 2025 года воронежский арбитраж не согласился с этими выводами и отказался взыскивать часть убытков банка «Воронеж» с его бывших топ-менеджеров. В конце октября АСВ подало апелляционную жалобу на решение, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил ее.

Суд согласился с выводами воронежского арбитража о том, что АСВ не предоставило «однозначных и бесспорных доказательств» того, что на момент заключения спорных сделок задолженность была «заведомо нереальной к взысканию». Также в апелляционной инстанции согласились и с отсутствием доказательств того, что АО «Финанс-инвест», с которым у банка был договор на брокерское обслуживание, на момент его заключения являлось убыточным, в результате чего убытки понес и «Воронеж». После этого АСВ подало кассационную жалобу.

В начале марта воронежский арбитраж продлил конкурсное производство обанкротившегося банка на шесть месяцев, начиная с 28 февраля. На последнем комитете кредиторов была утверждена смета затрат на проведение конкурсного производства в отношении «Воронежа» на первый квартал 2026-го — на 8,3 млн руб.

Также на прошлой неделе суд оставил без движения иск башкирского предпринимателя Тимура Ишалина о включении в реестр требований кредиторов банка «Воронеж» 81 млн руб. Ранее ему в этом отказало АСВ как конкурсный управляющий должника. В арбитраже отметили, что бизнесмен не представил доказательств направления возражений в адрес АСВ и не уплатил госпошлину. Нарушения предложено устранить до 10 апреля.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Егор Якимов