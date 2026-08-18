Россельхозбанк объяснил смену правления «Русагро» с тамбовской налоговой юрисдикцией после национализации

Контролирующий ПАО «Группа "Русагро"» после перехода его долей к государству Россельхозбанк прокомментировал «Ъ-Черноземье» досрочный роспуск правления ГК, чье головное юрлицо зарегистрировано в Тамбовской области, а также планы по прекращению полномочий действующего совета директоров. Смена правления и планируемое обновление совдира ГК связаны с завершением процедуры передачи доли в агрохолдинге Росимуществу, сказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В состав нового правления вошел один из участников прежнего, но поименный состав в РСХБ не раскрывают, имя оставшегося управленца из прежней команды в РСХБ тоже не уточнили. В банке подчеркнули, что «весь ключевой менеджмент группы сохраняется».

Операционное управление ГК, как сообщили «Ъ-Черноземье» в РСХБ, по-прежнему сосредоточено в ООО «Группа компаний "Русагро"», которое с 2022 года возглавляет Тимур Липатов. «Операционная и инвестиционная деятельность компании продолжается в обычном режиме»,— заявили в пресс-службе банка.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», совет директоров ПАО «Группа "Русагро"» 12 августа досрочно прекратил полномочия действующего правления и избрал новый состав коллегиального исполнительного органа из трех человек.

Имена членов нового правления, а также сведения о том, кто его возглавил, агрохолдинг не раскрывал ни ранее, ни сейчас. ГК ссылается на действующие с начала СВО нормы, позволяющие «экономически значимым организациям» ограничивать публикацию сведений об органах управления из-за риска санкций.

Прежнее правление также состояло из трех человек — председателя и двух членов. Оно было избрано в мае 2025 года. Его персональный состав «Русагро» не раскрывало.

На 12 октября назначено внеочередное собрание акционеров ПАО «Группа "Русагро"». На нем планируется досрочно прекратить полномочия нынешнего совета директоров, определить его численность и избрать новый состав. Действующий совет состоит из десяти человек, четверо из которых имеют статус независимых.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа "Русагро"» зарегистрировано в 2010 году в Московской области. С 2018 года агрохолдинг перерегистрирован в Тамбове. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Управляющая компания — структура Россельхозбанка ООО «РСХБ-финанс». Актуальные акционеры не раскрываются. Известно, что контрольный пакет акций обращен в доход РФ. Выручка самого ПАО за 2025 год в отчетности не указана. Чистая прибыль ПАО за тот же период сократилась на 81%, с 2,4 млрд руб. в 2024-м до 459,9 млн руб. в 2025-м. В первом квартале 2026 года компания получила 52,9 млн руб. чистой прибыли.

Контрольный пакет акций «Русагро» в мае был конфискован у структур основателя, экс-сенатора Вадима Мошковича и обращен в доход государства.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», с конца мая полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Группа "Русагро"» выполняет ООО «РСХБ-финанс».

Подробнее о тамбовском уголовном деле Вадима Мошковича — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников