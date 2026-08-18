Жилищный вот спрос

Выдача льготных ипотек и их объемы в Удмуртии сократились в июле вдвое. Всего было оформлено 374 кредита с господдержкой. Общий объем снизился до 2 млрд руб. против 4,3 млрд руб. в июне. Эксперты объясняют динамику охлаждением рынка после ажиотажного спроса в июне, когда покупатели ожидали ужесточения условий по семейной ипотеке. В итоге их перенесли на октябрь. На этом фоне цена 1 кв. м в новостройках Ижевска за июль выросла на 5,3% и преодолела психологическую отметку в 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Объем выдачи льготной ипотеки в Удмуртии составил 2 млрд руб. в июле, что на 54% меньше, чем в июне. Всего в том месяце было выдано 374 жилищных кредита с господдержкой. Этот показатель за указанный период сократился вдвое. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Средний чек кредита и его срок месяц к месяцу практически не изменились — 5,36 млн руб. и 27,7 года. Доля льготных ипотек составила 32% от общего количества жилищных кредитов.

«Итоги двух первых летних месяцев наглядно продемонстрировали, как настроения и ожидания потребителей влияют на рынок. Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которые должны были вступить в силу со второго полугодия, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Десятки тысяч заемщиков, опасаясь новых правил, поспешили заключить сделки в июне»,— рассказал директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Однако изменения отложили на октябрь — условия госпрограмм остались прежними, и те, кто не успел оформить кредит, узнав о переносе и получив в запасе почти три месяца, отказались от спешки, отметил господин Филиппов. Это, по его словам, привело к двукратному спаду рынка в июле. Эксперт допустил, что подобные резкие колебания ожидают рынок осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки вновь станет актуальным.

Напомним, в июне объемы по льготным программам в Удмуртии выросли на 86% относительно мая и превысили 4 млрд руб. Собеседники «Ъ-Удмуртия» связывали эту динамику с ожиданиями изменений условий семейной ипотеки. Ставка по ней составляет 6% годовых при рыночных 18-19%.

На этом фоне цена 1 кв. м в новостройках Ижевска, по данным портала «Мир квартир», выросла в июле на 5,3% — до 150 тыс. руб. Квартиры на первичном рынке недвижимости подорожали на 4,6% — до 7,45 млн руб. При этом на «вторичке» 1 кв. м увеличился в цене за указанный период только на 0,2% — до 116,6 тыс. руб.

«Рост цен за один только июль сравним с ростом за все первое полугодие. Возможно, повышение спроса и цен в июле связано с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Также сыграли роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки: не исключено, что покупатели наконец поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

Отметим, что утвержденных изменений семейной ипотеки сейчас нет. Минфин РФ дорабатывает программу. Ранее в СМИ обсуждалось введение дифференцированных ставок по «семейке» в зависимости от количества детей в семье: для пар с одним ребенком — 10-12%, с двумя — 8-10%, тремя — 6-8%, четырьмя — 4%. Кроме того, срок льготной ставки может быть ограничен 15 годами.

По данным аналитиков портала «Объектив.РФ», во втором квартале на первичном рынке недвижимости Ижевска было заключено 1,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ) и купли-продажи (ДКП). Совокупная площадь реализованных квартир составила 60,5 тыс. кв. м. Ключевым драйвером они назвали ипотечное кредитование. И если в целом за квартал доля заемных средств в сделках достигала 69,2%, то в июне, на фоне ажиотажа вокруг изменений семейной ипотеки, показатель резко подскочил до 75,4%, резюмировали эксперты.

Евгений Щепелев