«Все хотели забежать в последний вагон»

Новости об изменениях условий семейной ипотеки с июля разогнали объем выдачи ипотечных кредитов в Удмуртии в июне на 63% — до 6 млрд руб. Из этой суммы 4 млрд руб. пришлось на льготные программы, прирост за месяц составил 86%. По словам участников рынка, приобретатели жилья попытались «забежать в последний вагон». Однако это оказался кратковременный тренд — планы изменить программу сдвинулись на октябрь, и в июле, говорят эксперты, ситуация на рынке недвижимости начала возвращаться к привычным значениям. Второй виток повышенного спроса ожидается в третьем квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Количество выданных ипотек в Удмуртии увеличилось в июне до 1,5 тыс. единиц, что на 42% больше, чем в мае. Объемы выросли на 63% — до 6 млрд руб. Средний размер ипотеки составил 4 млн руб. (+15%), срок выплаты — 22,5 года. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», чуть более 4 млрд руб. объема обеспечили льготные программы. Прирост за месяц — 86%. Объемы по рыночной ипотеке увеличились не так значительно — на 29,4%, до 2 млрд руб.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин связал резкий рост выдачи жилищных кредитов с информацией о пересмотре правил семейной ипотеки. Они должны были вступить в силу 1 июля, но их перенесли на октябрь. «Эта новость создала импульс на рынке недвижимости, став стимулом для заемщиков успеть завершить покупку жилья в кредит до конца первого полугодия»,— отметил эксперт.

Согласно новым правилам, которые сейчас обсуждаются, ставки по семейной ипотеке будут различаться в зависимости от количества детей. Для семей с одним ребенком максимальная ставка в Москве и Санкт-Петербурге составит 12%, в регионах — 10%. На этом уровне сохранятся лимиты в 12 и 6 млн руб. соответственно. Семьям с двумя детьми лимиты увеличат до 15 и 8 млн руб., а ставки снизят на 2. п. п. — до 10 и 8% годовых. Минимальные проценты предусмотрены для семей с пятью и более детьми — 4% в столице и СПб, 2% — в регионах. Максимальный срок кредита при этом снизят с 30 до 15 лет. Также будет учитываться площадь квартиры.

Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. Для сравнения, показатель по рыночной ипотеке среди топ-20 банков РФ достиг в конце июня 18,7% годовых как на новое, так и на вторичное жилье, следует из данных портала «ДОМ.РФ». По данным сервиса «Мир квартир», стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска за первое полугодие увеличилась на 6%, до 142,5 тыс. руб. На вторичном — на 8,2%, до 116,4 тыс. руб.

Руководитель агентства недвижимости «Солнечный город» Альбина Попова также связала рост спроса с ожиданиями изменений семейной ипотеки.

«Все хотели забежать в последний вагон и кинулись покупать квартиры в новостройках»,— добавила она.

Если в апреле—мае 70% покупок в их агентстве совершалось на вторичном рынке недвижимости, то в июне показатель сократился до 30%. «Но это была кратковременная тенденция. В июле мы вернулись в обычный, спокойный режим по новостройкам. В основном сейчас снова обращаются по вторичке»,— добавила госпожа Попова.

В агентстве недвижимости «Гранд» наплыва новых покупателей «не ощутили». Руководитель компании Олег Квакин указал, что сделки заключали в основном те, кто планировал делать это с мая. Он ожидает оживления спроса к октябрю, после изменений правил по семейной ипотеке.

«Те, кто ожидал ужесточения правил по программе с 1 июля, скажем так, расслабились. Они выдохнули: “У нас еще есть время”. Но второго такого шанса уже может не быть. Скорее всего, перенос сроков даст сигнал потенциальным покупателям, что времени-то для реализации ипотеки по текущим условиям осталось немного. Поэтому рост спроса тут возможен, но это все — вопрос денег и выгодности покупки»,— сказал господин Квакин.

После вступления в силу новых правил Альбина Попова прогнозирует переход спроса с первичного на вторичный рынок. В первую очередь это связано с более низкой ценой за «квадрат» и постепенно снижающейся ставкой по рыночной ипотеке. Руководитель «Гранда» допустил, что ставка ЦБ вряд ли опустится ниже 14% в ближайшее время. По его словам, покупатели будут сравнивать семейную ипотеку с разбросом в 4-12% с рыночной ставкой в 18-20%. Даже после изменений, говорит господин Квакин, ставка по программе в любом случае будет ниже, чем на «вторичке». Потому о полном переходе клиентов на вторичный рынок сказать нельзя.

Владислав Галичанин