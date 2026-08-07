Цена «квадрата» на вторичном рынке Ижевска достигла 116,6 тысячи рублей в июле

Цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска в июле составила 116,6 тыс. руб. За месяц она выросла на 0,2%. По стоимости «квадрата» столица Удмуртии заняла 38-е место среди 70 крупных городов России. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стоимость квартиры на «вторичке» в Ижевске за указанный период при этом снизилась на 0,4% — до 5,7 млн руб. Для сравнения, в Казани такое жилье стоило в июле 9,6 млн руб. В Перми — 6,5 млн руб.

В целом по стране цена квартиры на вторичном рынке преодолела очередную психологическую отметку и достигла 7 млн руб. Прирост за июль составил 0,4%. «Квадрат» подорожал на 0,9% — до 132,8 тыс. руб.

«Рост цен за июль оказался равен росту за весь второй квартал. С апреля по июнь на рынок было выброшено много новых объектов, и подорожание остановилось, но за последний месяц прежняя динамика восстановилась и идет темпами, характерными для первого квартала,— рассказывает гендиректор портала Павел Луценко.— Из-за ценового преимущества перед новостройками квартиры на вторичном рынке по-прежнему интересны покупателям — они на 19% дешевле».

По его словам, темпы роста стоимости квартир на вторичке могут еще увеличиться, достигнув 7-8% за второе полугодие.

Напомним, по данным портала «Мир квартир» цена 1 кв. м в новостройках Ижевска выросла за июль на 5,3% — до 150 тыс. руб. Эксперты связывают это с повышением спроса из-за ожидаемого в октябре увеличения процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Среди возможных причин они выделяют эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки, из-за чего покупатели поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что новости об изменениях условий семейной ипотеки с июля, которые в итоге перенесли на октябрь, разогнали объем выдачи ипотечных кредитов в Удмуртии в июне на 63% — до 6 млрд руб. Из этой суммы 4 млрд руб. пришлось на льготные программы, прирост за месяц составил 86%. По словам участников рынка, приобретатели жилья попытались «забежать в последний вагон». Второй виток повышенного спроса ожидается в третьем квартале.

Подробнее о росте объемов ипотеки в Удмуртии — в материале «Все хотели забежать в последний вагон».