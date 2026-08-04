«Квадрат» в новостройках Ижевска подорожал за июль более чем на 5%

Стоимость 1 кв. м в новостройках Ижевска выросла за июль на 5,3% — до 150 тыс. руб. По цене «квадрата» столица Удмуртии заняла 37-е место среди 70 городов России. По данным портала «Мир квартир», за месяц квартиры на «первичке» в городе подорожали в среднем на 4,6% — до 7,45 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

По стране 1 кв. м на первичном рынке недвижимости увеличился в цене на 2,8% — до 164,5 тыс. руб. Квартиры подорожали на 2% — до 8,5 млн руб. В целом «квадрат» подорожал в 60 из 70 городов, жилье — в 53.

«Рост цен за один только июль сравним с ростом за все первое полугодие (+2,6% к стоимости 1 кв. м). Возможно, повышение спроса и цен в июле связано с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Также сыграли роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки: не исключено, что покупатели наконец поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем»,— считает гендиректор портала Павел Луценко.

Для сравнения, в Казани «квадрат» в июле стоил 254,8 тыс. руб. По этому показателю столица Татарстана заняла четвертое место по России. В Перми — 169,8 тыс. руб. (19-я строчка). Рост на 1,7 и 3,1% соответственно.

Напомним, новости об изменениях условий семейной ипотеки с июля разогнали объем выдачи ипотечных кредитов в Удмуртии в июне на 63% — до 6 млрд руб. Из этой суммы 4 млрд руб. пришлось на льготные программы, прирост за месяц составил 86%.

По словам участников рынка, приобретатели жилья попытались «забежать в последний вагон». Однако это оказался кратковременный тренд — планы изменить программу сдвинулись на октябрь, и в июле, говорят эксперты, ситуация на рынке недвижимости начала возвращаться к привычным значениям. Второй виток повышенного спроса ожидается в третьем квартале.

Подробнее о росте объемов ипотеки в Удмуртии — в материале «Все хотели забежать в последний вагон».